Epson trager dan de rest

Afdrukken doen printers niet allemaal even snel. Bij het afdrukken van een kleurenfoto op A4-formaat zijn de verschillen tussen inkjetprinters enorm. De Lexmark Genesis S815 is de snelste en doet anderhalve minuut over een printje. De langzaamste printer, de Epson SX235W, doet er een verbazingwekkende 15 minuten over voordat hij klaar is met afdrukken. Het zijn vooral printers van Epson die er zo lang over doen. Alle merken hebben zowel langzame als snelle apparaten. Er is overigens geen verband tussen de snelheid en de kwaliteit van de printjes.

Zwart-wit printen doen inkjetprinters een stuk sneller, de onderlinge verschillen zijn daarbij een stuk kleiner.

Laserprinters sneller

Laserprinters zijn over het algemeen een stuk sneller dan inkjetprinters. Gemiddeld heeft een laserprinter 5 seconden per zwarte tekst pagina nodig met normale instellingen. Een inkjetprinter heeft gemiddeld twee keer zo lang nodig. Het afdrukken van kleurenfoto's op A4 is af te raden met een laserprinter. De foto's worden dan dof en vaal.

Printer test

De Consumentenbond test printers op onder meer kwaliteit, gebruiksgemak en veelzijdigheid. We meten de snelheid bij het afdrukken van 5 printjes in zwart-wit, een kleuren spreadsheet, een opgemaakte pagina (DTP) en bij het afdrukken van een kleurenfoto op A4-formaat.