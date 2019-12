Laserprinter verbruikt geen toner voor schoonmaak

De Consumentenbond testte het inktverbruik van inkjetprinters als de cartridge in één keer wordt leeggeprint. Daarnaast maakten we in 4 weken zo'n 30 afdrukken en zetten de printer tussendoor steeds uit. De meeste inkjetprinters blijken in die laatste situatie heel veel inkt te gebruiken. Die extra inkt wordt gebruikt om de spuitmondjes in de printkop schoon te houden. Als je slechts af en toe print, raken de dure cartridges daardoor toch snel leeg.

Bij laserprinter maakt periode niet uit

Laserprinters werken volgens een compleet andere techniek. Ze hebben geen spuitmondjes en gebruiken tonerpoeder in plaats van inkt. In theorie maakt het bij een laserprinter dus niet uit of je alle pagina's in één keer print, of verdeeld over een langere periode.

Om deze stelling te controleren, volgden 7 laserprinters (waarvan 2 kleurenlaserprinters) van Brother, HP en Samsung hetzelfde schema als de inkjetprinters. Daaruit bleek dat ze inderdaad net zoveel toner gebruiken als je de afdrukken direct na elkaar of juist verdeeld over enkele weken maakt.

Er wordt vaak gedacht dat laserprinters alleen interessant zijn voor consumenten die heel veel printen. Deze test bewijst dat ook consumenten die slechts af en toe een printje maken een laserprinter kunnen overwegen.

Bekijk alle geteste laser- en inkjetprinters.