Nieuwe printers toegevoegd aan testresultaten all-in-ones

Onder de nieuw geteste modellen is de Canon Pixma MG5150, één van de meest verkochte all-in-one inkjetprinters in Nederland. Deze relatief goedkope printer is helaas duur in gebruik, vooral bij zwart/wit prints, een echte Canon-kwaal.

Ook opvallend is de Lexmark Genesis S815, een verticale printer. In plaats van de normale klep die je moet optillen om te kunnen scannen, heeft dit model een klep die je naar voren moet kantelen. Bijzonder is dat de scanner van deze Lexmark niet werkt op de normale wijze, maar met een digitale camera die een foto maakt van de te scannen pagina of foto. Deze methode blijkt heel snel te werken.

Toelichting

