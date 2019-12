Aantal pagina's vermeld op cartridge niet realistisch

Want of je het vermelde aantal pagina's thuis ook haalt, is maar zeer de vraag. Het aantal pagina's volgens de ISO-standaard wordt namelijk berekend door een cartridge in 1 keer leeg te printen. Wie af en toe print, kan veel minder pagina's printen, omdat veel inkt verloren gaat aan het schoonmaken van de printkop.

Voorbeeld

Een voorbeeld is de veelgebruikte HP 364XL cartridge. Een zwarte variant hiervan kan volgens de verpakking 550 tekstpagina's printen. Dit klopt redelijk: in onze test leverde de cartridge iets meer dan 500 pagina's toen wij de hele cartridge in 1 keer leeg printten. Print je echter niet in 1 keer de cartridge leeg, maar maak je zo'n 10 printjes per week? Dan haal je uit diezelfde cartridge slechts 187 pagina's. De rest van de inkt verdwijnt in het opvangsponsje in de inkjetprinter.

Internationale standaard aanpassen

Samen met zusterorganisaties wil de Consumentenbond een voorstel doen om de internationale standaard aanpassen, zodat het voor consumenten duidelijker wordt hoeveel pagina's je écht kunt printen.

Om printers goed te kunnen vergelijken, toont de Consumentenbond in haar testen per printer hoeveel inkt verspild wordt als je weinig print. Ook vermelden we de kosten per pagina. Deze resultaten zijn terug te vinden per printer in de vergelijker.