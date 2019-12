Printen met Android 4.4 KitKat steeds meer ondersteund

Nieuws|Printen met Google's nieuwste Android 4.4 printfunctie wordt steeds meer ondersteund. Van de grote merken boden alleen HP en Samsung nog ondersteuning in april, maar nu is ook Canon aan boord. Naar verwachting kunnen we Epson binnenkort aan dat rijtje toevoegen.

Google heeft een Apple AirPrint-achtige printfunctionaliteit ingebouwd in Android 4.4. Die Android-versie staat ook wel bekend als “KitKat”. Met deze toevoeging kun je printen vanaf je Android-apparaat zonder dat je daarvoor apps of printerdrivers hoeft te installeren. Speciale apps van fabrikanten zijn daarmee overbodig, en de printfunctionaliteit is veel beter geïntegreerd in Android, waardoor je vanuit meer apps een printje kunt maken.

Wel een plug-in nodig

Hoewel apps dus overbodig zijn, is het wel nodig om een fabrikant-specifieke Print Service Plug-in te installeren vanuit de Google Play Store. In april hadden alleen HP en Samsung nog zo'n plug-in uitgebracht, maar sinds kort heeft Canon er ook een beschikbaar gesteld. Van de grote merken verwachten we dat Epson binnenkort ook ondersteuning gaat bieden voor printen in Android 4.4.

Alternatief voor Google Cloud Printer

De functionaliteit werkt met printers op hetzelfde wifi-netwerk, daardoor kun je ook gemakkelijk van andermans printers gebruik maken. Het is een alternatief voor het bestaande Google Cloud Printer, waarbij je printers moet installeren op je eigen Google-account. Wel heeft Cloud Printer het voordeel dat je ook vanaf een andere locatie kunt printen.

Eén vijfde kan profiteren

De nieuwste versie van Android (4.4) staat geïnstalleerd op de nieuwste tablets en smartphones, en een beperkt aantal oudere Android-apparaten kunnen upgraden naar deze KitKat-versie. Volgens Google's laatste informatie heeft 17,9% van alle Android-apparaten versie 4.4 al geïnstalleerd. Daarmee kan bijna een vijfde van de gebruikers profiteren van de ingebouwde printmogelijkheden.

Meer informatie

Op de pagina Zo print je vanaf een smartphone of tablet lees je hoe het printen in zijn werk gaat. Alle 6 door de Consumentenbond in juli geteste printers werken goed samen met Android 4.4 KitKat-printen. Bekijk testresultaten en prijzen van die printers.