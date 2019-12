Printer gaat uit na het printen, maar is dat wel zo slim?

Uitkomst poll

45% - Ik zet mijn printer direct na het printen uit met de knop op de printer.

Ik zet mijn printer direct na het printen uit met de knop op de printer. 17% - Ik laat mijn printer altijd in stand-by staan.

Ik laat mijn printer altijd in stand-by staan. 12% - Ik laat mijn printer altijd aan staan.

Ik laat mijn printer altijd aan staan. 10% - Ik trek direct na het printen de stekker uit het stopcontact.

Ik trek direct na het printen de stekker uit het stopcontact. 9% - Ik zet mijn printer aan het eind van de dag uit met de knop op de printer.

Ik zet mijn printer aan het eind van de dag uit met de knop op de printer. 6% - Ik trek aan het eind van de dag de stekker uit het stopcontact.

We gebruiken deze info in onze printertest. Om het échte inktgebruik van een printer te achterhalen, maken we in een maand tijd 30 printjes. Af en toe een dag niet, dan weer meerdere afdrukken op één dag. En tussendoor zetten we printer uit, net zoals de meeste mensen dus.

Reinigen

Maar is dat nou wel zo slim? In de community zegt N. Blom: 'Als ik mijn printer per ongeluk uit zet door de stekker eruit te trekken, heeft hij de volgende keer meerdere minuten nodig om op te starten en de koppen te reinigen. Ik zie het inktniveau letterlijk teruglopen.' Ook M.A.C. Laros tipt: 'Om het schoonmaken zoveel mogelijk te beperken, laat ik de printer aan staan. Na verloop van tijd gaat 'ie vanzelf in stand-by.'

Het verschilt per printer wanneer en hoeveel reinigingscycli voorkomen. Sommige printers lijken zo geprogrammeerd dat ze elke keer bij het aanzetten direct gaan reinigen. Zonde van de inkt. Het is dan beter de printer op stand-by te laten staan. De extra stroomkosten wegen niet op tegen de kosten van verspilde inkt.

