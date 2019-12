Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Brother HL-L2340DW is een heel eenvoudige printer geschikt voor wie zwartwitbrieven afdrukt, al dan niet dubbelzijdig. Voor andere type afdrukken krijgt hij een onvoldoende. In kleur afdrukken is niet mogelijk en het apparaat kan ook niet scannen of kopiëren. Je kunt via Wi-Fi printen, maar je kunt geen ethernetkabel op de printer aansluiten. Voor deze laserprinter is een tonercartridge met zwarte inkt nodig en een drum, die na zo’n twaalfduizend afdrukken vervangen moet worden.