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BrotherHL-L2350DW

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  Zwart
  • Printtechnologie:  Laser
  • Wifi:  Ja

Testresultaat

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Brother HL-L2350DW is een laserprinter voor het afdrukken in zwart(-wit). In kleur afdrukken is niet mogelijk en hij kan ook niet scannen of kopiëren. Wel kun je automatisch dubbelzijdig afdrukken. Er kan 250 vel papier in, van A6 tot maximaal A4. Hij verbruikt heel weinig toner.Hij heeft een zwart-wit aanraakscherm voor de bediening en veel mogelijkheden voor draadloos afdrukken: Wi-Fi, Apple Airprint, Google Cloudprinter en de Brother-app. In 2024 hebben we de test vernieuwd. Deze printer is eerder getest en daarom niet op alle onderdelen getest.

Samenvatting

Soort
Zwart
Printtechnologie
Laser
Wifi
Automatisch dubbelzijdig afdrukken
Navullingen
Tonercartridge(s)
Aantal navullingen
1
Geschikt voor abonnement
Apple AirPrint
Maximum printresolutie
-