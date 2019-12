Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Brother HL-L2350DW is een laserprinter voor het afdrukken in zwart(-wit). In kleur afdrukken is niet mogelijk en hij kan ook niet scannen of kopiëren. Wel kun je automatisch dubbelzijdig afdrukken. Er kan 250 vel papier in, van A6 tot maximaal A4. Hij verbruikt heel weinig toner.Hij heeft een zwart-wit aanraakscherm voor de bediening en veel mogelijkheden voor draadloos afdrukken: Wi-Fi, Apple Airprint, Google Cloudprinter en de Brother-app.