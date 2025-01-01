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BrotherHL-L3230CDW

  • Soort:  Kleur
  • Printtechnologie:  LED
  • Wifi:  Ja

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Testresultaat

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Testoordeel
Printen
Gebruiksgemak
Inkt- of tonerkosten
Mogelijkheden
Scannen
Kopiëren
Geluid
Materiaalgebruik
Degelijkheid
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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Brother HL-L3230CDW is een A4-kleurenprinter die je bedraad of draadloos opdrachten kunt geven. Dubbelzijdig afdrukken kan hij ook, maar verder zijn de mogelijkheden beperkt. Scannen en kopieren zijn geen optie. Het is een LED-printer: zo'n printer werkt net als een laserprinter met toner in plaats van inkt. maar waar een laserprinter werkt met laserlicht, werkt deze met licht van leds. Hij werkt met de 'gewone' TN-243 tonercartridgeserie en met de 'XL'-variant, de TN-247 serie: duur in aanschaf, maar je doet er lang mee. In 2024 hebben we de test vernieuwd. Deze printer is eerder getest en daarom niet op alle onderdelen getest.

Samenvatting

Soort
Kleur
Printtechnologie
LED
Wifi
Automatisch dubbelzijdig afdrukken
Navullingen
Tonercartridge(s)
Aantal navullingen
4
Geschikt voor abonnement
N.v.t.
Apple AirPrint
Maximum printresolutie
-

Prijzen