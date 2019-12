Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Brother HL-L3230CDW is een A4-kleurenprinter die je bedraad of draadloos opdrachten kunt geven. Dubbelzijdig afdrukken kan hij ook, maar verder zijn de mogelijkheden beperkt. Scannen en kopieren zijn geen optie. Het is een LED-printer: zo'n printer werkt net als een laserprinter met toner in plaats van inkt. maar waar een laserprinter werkt met laserlicht, werkt deze met licht van leds. Hij werkt met de 'gewone' TN-243 tonercartridgeserie en met de 'XL'-variant, de TN-247 serie: duur in aanschaf, maar je doet er lang mee.