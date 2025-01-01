Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Brother MFC-J491DW kan automatisch dubbelzijdig printen tot A4-formaat. In de papierlade past 100 vel. Het is een kleine kleureninkjetprinter, die ook kan scannen en kopieren. De kleuren zitten in losse cartridges: de gewone heten LC3211 (3ml), die met 'hoge capaciteit' heten LC3213 (4,7 ml). Draadloos verbinden kan op verschillende manieren: Wi-Fi Direct, AirPrint, iPrint&Scan, Mopria™ Print Service, Android Print Service Plugin. Deze printer is er ook in het wit: de MFC-J497DW. Installeer wel de laatste update, die o.a. een door ons gevonden kwetsbaarheid verhelpt. In 2024 hebben we de test vernieuwd. Deze printer is eerder getest en daarom niet op alle onderdelen getest.