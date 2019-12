Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Brother MFC-J491DW kan automatisch dubbelzijdig printen tot A4-formaat. In de papierlade past 100 vel. Het is een kleine kleureninkjetprinter, die ook kan scannen en kopieren. De kleuren zitten in losse cartridges: de gewone heten LC3211 (3ml), die met 'hoge capaciteit' heten LC3213 (4,7 ml). Draadloos verbinden kan op verschillende manieren: Wi-Fi Direct, AirPrint, iPrint&Scan, Mopria™ Print Service, Android Print Service Plugin. Deze printer is er ook in het wit: de MFC-J497DW. Installeer wel de laatste update, die o.a. een door ons gevonden kwetsbaarheid verhelpt.