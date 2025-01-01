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CanonPixma MG3650S

€ 54,-

Richtprijs

In de uitvoering
  • Soort:  Alles-in-1 - kleur
  • Printtechnologie:  Inkjet
  • Wifi:  Ja

Testresultaat

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Testoordeel
Printen
Gebruiksgemak
Inkt- of tonerkosten
Mogelijkheden
Scannen
Kopiëren
Geluid
Materiaalgebruik
Degelijkheid
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Pluspunten

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Minpunten

nadelen product

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Canon Pixma 3650S is de opvolger van de populaire MG3650 uit 2016 en werkt met dezelfde cartridges (PG-540 en CLI-541). Deze A4-kleurenprinter kan printen, scannen en kopieren. Het is mogelijk automatisch dubbelzijdig af te drukken. Papier bijvullen kan onhandig zijn doordat de uitvoerlade vlak boven de papierla zit. Automatisch verbinden werkt goed, maar omdat de printer geen scherm heeft, is de installatie net wat minder makkelijk. Je moet bij het volgen van de instructies letten op de knipperende lichtjes. In 2024 hebben we de test vernieuwd. Deze printer is eerder getest en daarom niet op alle onderdelen getest. Huismerkcartridges voor deze printer zijn getest in onze test printerinkt.

Samenvatting

Soort
Alles-in-1 - kleur
Printtechnologie
Inkjet
Wifi
Automatisch dubbelzijdig afdrukken
Navullingen
Inktcartridge(s)
Aantal navullingen
2
Geschikt voor abonnement
N.v.t.
Apple AirPrint
Maximum printresolutie
-