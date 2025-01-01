De Canon Pixma 3650S is de opvolger van de populaire MG3650 uit 2016 en werkt met dezelfde cartridges (PG-540 en CLI-541). Deze A4-kleurenprinter kan printen, scannen en kopieren. Het is mogelijk automatisch dubbelzijdig af te drukken. Papier bijvullen kan onhandig zijn doordat de uitvoerlade vlak boven de papierla zit. Automatisch verbinden werkt goed, maar omdat de printer geen scherm heeft, is de installatie net wat minder makkelijk. Je moet bij het volgen van de instructies letten op de knipperende lichtjes. In 2024 hebben we de test vernieuwd. Deze printer is eerder getest en daarom niet op alle onderdelen getest. Huismerkcartridges voor deze printer zijn getest in onze test printerinkt.