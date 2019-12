Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Canon Pixma 3650S is de opvolger van de populaire MG3650 uit 2016 en werkt met dezelfde cartridges (PG-540 en CLI-541). Deze A4-kleurenprinter kan printen, scannen en kopieren. Het is mogelijk automatisch dubbelzijdig af te drukken. Papier bijvullen kan onhandig zijn doordat de uitvoerlade vlak boven de papierla zit. Automatisch verbinden werkt goed, maar omdat de printer geen scherm heeft, is de installatie net wat minder makkelijk. Je moet bij het volgen van de instructies letten op de knipperende lichtjes.