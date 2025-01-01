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EpsonEcoTank ET-7700

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  Alles-in-1 - kleur
  • Printtechnologie:  Inkjet
  • Wifi:  Ja

Testresultaat

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Epson heeft de EcoTank ET-7700 ontworpen voor wie veel foto's wil printen. De printer is heel duur, maar bijbehorende inkt heel betaalbaar. Met de speciale inktflesjes kun je de inkttanks in de printer heel makkelijk vullen. De foto's zijn beter dan bij andere EcoTankprinters: op glanzend fotopapier ogen foto's 'zacht'. Misschien een tikkeltje blauw, maar een dikke voldoende. Op gewoon papier zijn de randjes van letters een beetje rafelig en kleuren hadden iets feller gemogen en wat minder korrelig. Op mat inkjetpapier zien tekst en foto's er goed uit: het geheel oogt wat 'zacht'. Het is een snelle printer, maar een eerste pagina gaat soms wat traag. In 2024 hebben we de test vernieuwd. Deze printer is eerder getest en daarom niet op alle onderdelen getest.

Samenvatting

Soort
Alles-in-1 - kleur
Printtechnologie
Inkjet
Wifi
Automatisch dubbelzijdig afdrukken
Navullingen
Inktflesje(s)
Aantal navullingen
5
Geschikt voor abonnement
N.v.t.
Apple AirPrint
Maximum printresolutie
-