Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Epson heeft de EcoTank ET-7700 ontworpen voor wie veel foto's wil printen. De printer is heel duur, maar bijbehorende inkt heel betaalbaar. Met de speciale inktflesjes kun je de inkttanks in de printer heel makkelijk vullen. De foto's zijn beter dan bij andere EcoTankprinters: op glanzend fotopapier ogen foto's 'zacht'. Misschien een tikkeltje blauw, maar een dikke voldoende. Op gewoon papier zijn de randjes van letters een beetje rafelig en kleuren hadden iets feller gemogen en wat minder korrelig. Op mat inkjetpapier zien tekst en foto's er goed uit: het geheel oogt wat 'zacht'. Het is een snelle printer, maar een eerste pagina gaat soms wat traag.