Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De snelle Epson Workforce Pro WF-4720DWF is een betaalbare kleinzakelijke printer. Op gewoon papier zijn teksten scherp en kleurenprintjes zijn daarop wat korrelig. Op mat inkjetpapier zijn de kleuren iets scherper. Op glanzend papier worden foto's een beetje licht en korrelig. De 3 losse kleurencartridges zijn er in een gewone (9 ml) en een XL-variant (20 ml). Dat geldt ook voor de zwarte cartridge (16 vs 41 ml). Deze printer uit 2017 is te koop voor zeer verschillende prijzen: er kan een paar honderd euro tussen zitten. Hij wordt ook verkocht met typenummer WF-4720DWF. Bovendien is er een variant met 2 papierlades: de WF-4730DTWF.