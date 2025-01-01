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EpsonWorkForce WF-3720DWF

Prijs niet beschikbaar

In de uitvoering
  • Soort:  Alles-in-1 - kleur
  • Printtechnologie:  Inkjet
  • Wifi:  Ja

Testresultaat

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Testoordeel
Printen
Gebruiksgemak
Inkt- of tonerkosten
Mogelijkheden
Scannen
Kopiëren
Geluid
Materiaalgebruik
Degelijkheid
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Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Epson WorkForce WF-3720DWF is een inkjet-kleurenprinter die kan scannen en kopieren. In 2017 zette Epson 'm voor €160 in de markt, voor thuiskantoren en kleine bedrijven. Hij heeft daarom ook automatische doorvoer, dubbelzijdig afdrukken en allerlei mogelijkheden printopdrachten te geven, o.a. via wifi. Hij werkt met 4 losse cartridges en papier met maximaal A4-formaat. Inmiddels is hij veel goedkoper geworden. In 2024 hebben we de test vernieuwd. Deze printer is eerder getest en daarom niet op alle onderdelen getest.

Samenvatting

Soort
Alles-in-1 - kleur
Printtechnologie
Inkjet
Wifi
Automatisch dubbelzijdig afdrukken
Navullingen
Inktcartridge(s)
Aantal navullingen
4
Geschikt voor abonnement
N.v.t.
Apple AirPrint
Maximum printresolutie
-