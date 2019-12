Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Epson WorkForce WF-3720DWF is een inkjet-kleurenprinter die kan scannen en kopieren. In 2017 zette Epson 'm voor €160 in de markt, voor thuiskantoren en kleine bedrijven. Hij heeft daarom ook automatische doorvoer, dubbelzijdig afdrukken en allerlei mogelijkheden printopdrachten te geven, o.a. via wifi. Hij werkt met 4 losse cartridges en papier met maximaal A4-formaat. Inmiddels is hij veel goedkoper geworden.