Epson WorkForce WF-7610DWF

Deze kleurenprinter kan printen, scannen en kopieren. Het is mogelijk automatisch dubbelzijdig af te drukken. De maximale papiergrootte is A3+. Er is automatische dubbelzijdige papierdoorvoer voor het scannen en kopieren. Verbinding maken met WiFi is mogelijk. Er is een sd-kaartlezer.