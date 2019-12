Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Epson Workforce WF-7720DTWF uit 2017 is grote, veelzijdige kleurenprinter die erg zuinig is met inkt. Hij kan dubbelzijdig printen, scannen en kopieren tot A3-formaat. De automatische papierdoorvoer kan 35 vel aan. Er zijn 2 papierlades waar 250 vel in kan. Draadloos verbinden kan op verschillende manieren: wifi, wifi-direct, nfc en scan-to-cloud. Naast zwart heeft elk van de 3 kleuren zijn eigen cartridge in standaard, XL of XXL-formaat.