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EpsonWorkForce WF-7720DTWF

Prijs niet beschikbaar

In de uitvoering
  • Soort:  Alles-in-1 - kleur
  • Printtechnologie:  Inkjet
  • Wifi:  Ja

Testresultaat

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Testoordeel
Printen
Gebruiksgemak
Inkt- of tonerkosten
Mogelijkheden
Scannen
Kopiëren
Geluid
Materiaalgebruik
Degelijkheid
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Pluspunten

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Minpunten

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Epson Workforce WF-7720DTWF uit 2017 is grote, veelzijdige kleurenprinter die erg zuinig is met inkt. Hij kan dubbelzijdig printen, scannen en kopieren tot A3-formaat. De automatische papierdoorvoer kan 35 vel aan. Er zijn 2 papierlades waar 250 vel in kan. Draadloos verbinden kan op verschillende manieren: wifi, wifi-direct, nfc en scan-to-cloud. Naast zwart heeft elk van de 3 kleuren zijn eigen cartridge in standaard, XL of XXL-formaat. In 2024 hebben we de test vernieuwd. Deze printer is eerder getest en daarom niet op alle onderdelen getest.

Samenvatting

Soort
Alles-in-1 - kleur
Printtechnologie
Inkjet
Wifi
Automatisch dubbelzijdig afdrukken
Navullingen
Inktcartridge(s)
Aantal navullingen
4
Geschikt voor abonnement
N.v.t.
Apple AirPrint
Maximum printresolutie
-