HP Tango X

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HPTango X

In de uitvoering
  • Soort:  Kleur
  • Printtechnologie:  Inkjet
  • Wifi:  Ja

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Testresultaat

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Inkt- of tonerkosten
Mogelijkheden
Scannen
Kopiëren
Geluid
Materiaalgebruik
Degelijkheid
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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De kleine HP Tango is de eerste van een nieuwe serie HP printers. Speciaal voor mobiele apparaten zoals je smartphone. Vanaf elke plek ter wereld kun je een printopdracht sturen naar je printer. De HP Tango 'Smart Home'-printer is mooi, maar niet ideaal. Cartridges zijn duur en niet alle letters zijn strak. Scannen/kopiëren moet met je smartphone. Dat gaat best handig, maar heeft zeker nadelen. Installeren in je thuisnetwerk gaat heel simpel. Wil je ook vanaf andere locaties printen via internet, dan is installeren ingewikkelder. Is geschikt voor HP Instant Ink, maar niet voor het 15Gratis abonnement. Specaal voor de HP Tango geldt dat je gratis foto's kunt printen als je een van de andere abonnementen hebt. In 2024 hebben we de test vernieuwd. Deze printer is eerder getest en daarom niet op alle onderdelen getest.

Samenvatting

Soort
Kleur
Printtechnologie
Inkjet
Wifi
Automatisch dubbelzijdig afdrukken
Navullingen
Inktcartridge(s)
Aantal navullingen
2
Geschikt voor abonnement
Apple AirPrint
Maximum printresolutie
-

Prijzen