Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Lexmark MS317dn is een heel eenvoudige printer voor het afdrukken in zwart-wit, al dan niet dubbelzijdig. In kleur afdrukken is niet mogelijk en hij kan ook niet scannen of kopiëren. Afgedrukte brieven zien er goed uit, spreadsheets en drukwerk iets minder. Hij drukt snel af en is makkelijk in gebruik. Qua netwerkmogelijkheden is er niet veel keus: je kunt wel een ethernetkabel op de printer aansluiten, maar hij heeft geen Wi-Fi.