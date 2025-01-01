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LexmarkMS317dn

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  Zwart
  • Printtechnologie:  Laser
  • Wifi:  Nee

Testresultaat

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Testoordeel
Printen
Gebruiksgemak
Inkt- of tonerkosten
Mogelijkheden
Scannen
Kopiëren
Geluid
Materiaalgebruik
Degelijkheid
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Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Lexmark MS317dn is een heel eenvoudige printer voor het afdrukken in zwart-wit, al dan niet dubbelzijdig. In kleur afdrukken is niet mogelijk en hij kan ook niet scannen of kopiëren. Afgedrukte brieven zien er goed uit, spreadsheets en drukwerk iets minder. Hij drukt snel af en is makkelijk in gebruik. Qua netwerkmogelijkheden is er niet veel keus: je kunt wel een ethernetkabel op de printer aansluiten, maar hij heeft geen Wi-Fi. In 2024 hebben we de test vernieuwd. Deze printer is eerder getest en daarom niet op alle onderdelen getest.

Samenvatting

Soort
Zwart
Printtechnologie
Laser
Wifi
Automatisch dubbelzijdig afdrukken
Navullingen
Tonercartridge(s)
Aantal navullingen
1
Geschikt voor abonnement
N.v.t.
Apple AirPrint
Maximum printresolutie
-