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SamsungXpress SL-M2885FW

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  Alles-in-1 - zwart
  • Printtechnologie:  Laser
  • Wifi:  Ja

Testresultaat

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Testoordeel
Printen
Gebruiksgemak
Inkt- of tonerkosten
Mogelijkheden
Scannen
Kopiëren
Geluid
Materiaalgebruik
Degelijkheid
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Pluspunten

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Minpunten

nadelen product

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Samsung Xpress M2885FW is een alles-in-éénprinter voor het afdrukken in zwart-wit en om te scannen en te kopiëren. Briefafdrukken zijn uitstekend en worden indien gewenst dubbelzijdig bedrukt. Andere type prints zijn ook voldoende beoordeeld. Kopiëren kan hij zeer goed en het is gemakkelijker dan verwacht. Scannen en kopiëren met automatische documentdoorvoer is mogelijk. Het apparaat kan zowel bekabeld als draadloos worden aangesloten op het thuisnetwerk en kan printopdrachten ontvangen via onder meer Apple AirPrint, Google Cloudprinter en e-mail. Rechtstreeks printen vanaf een USB-stick of SD-kaart kan echter niet. Let op: De printerdivisie van Samsung is tegenwoordig van HP. Ondersteuning voor deze printer is daarom terug te vinden op support.hp.com. In 2024 hebben we de test vernieuwd. Deze printer is eerder getest en daarom niet op alle onderdelen getest.

Samenvatting

Soort
Alles-in-1 - zwart
Printtechnologie
Laser
Wifi
Automatisch dubbelzijdig afdrukken
Navullingen
Tonercartridge(s)
Aantal navullingen
1
Geschikt voor abonnement
N.v.t.
Apple AirPrint
Maximum printresolutie
-