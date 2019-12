Samsung introduceert laserprinters met NFC

Samsung is de eerste fabrikant met kleurenlaserprinters die NFC (Near Field Communication) ondersteunen. Hiermee kun je vanaf een smartphone of tablet die ook NFC heeft documenten printen. Daarvoor is dus geen bedraad netwerk of wifi-verbinding nodig. Om afdrukken te maken hoef je alleen de smartphone binnen 10 centimeter van de printer te houden om verbinding te kunnen maken.

Verschillende recente smartphones hebben NFC: de Samsung Galaxy S4, de HTC One; iPhones hebben het niet. Er zijn nog niet veel tablets die NFC ondersteunen.

Ook via internet

Mocht je smartphone of tablet geen NFC hebben, dan kun je er voor kiezen om de Samsung Mobile Print app te gebruiken. Printen via Google Cloud kan ook. Je hebt dan wel een internetverbinding nodig. De printers ondersteunen wifi, en zijn ook bedraad te verbinden met een netwerk. Lees meer over printen vanaf een tablet.

Prijs en verkrijgbaarheid

De C410 kleurenlaserprinter is te koop voor €200, de C460W die ook kan scannen en kopiëren kost €350. Met het uitgebreidste model C460FW kun je ook nog faxen. Dat model is te koop voor €400.

We verwachten de Samsung printers later dit jaar te testen. Bezoek onze printervergelijker om laserprinters en inkjetprinters te vergelijken.