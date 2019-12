Ik ga op reis en neem mee

Nieuws|Nu het hoogseizoen voorbij is, is het een mooi moment om een beeld te krijgen van de spullen die door de meeste vakantiegangers worden meegenomen. Ieder jaar publiceert Europeesche Verzekeringen een top 10 van meestgeclaimde bagage na de zomervakantie. Dit jaar staat aan kop de mobiele telefoon, gevolgd door de tablet/e-reader en de (zonne)bril.

Nieuwkomer

De nieuwkomer in de top 10 is de koptelefoon. Dat koptelefoons trendy zijn, blijkt ook uit de cijfers van vakantieclaims van de Europeesche. Prijzen van de grotere headphones kunnen variëren tot een paar honderd euro waardoor ze diefstalgevoelig zijn.

Dieven zien overal kansen; wanneer je even van je strandlaken wegloopt, langs de weg stopt of druk aan het pinnen bent. Houd je spullen goed in de gaten of neem preventiemaatregelen. Een preventietip: draag op het strand je waardevolle spullen in een waterproof-tas bij je.

Grote verschillen

De maximale vergoedingen voor de specifieke items verschillen per verzekeraar. Voor de mobiele telefoon varieert het van €0 tot €1750 per persoon per reis. Hierbij komt de vergoeding van €250 per persoon het vaakst voor.

Bij tablets en zonnebrillen lopen de maximumvergoedingen ook uiteen. De maximale vergoedingen kun je vinden in de voorwaarden van een reisverzekering.

Verzekering

Met de bagagedekking van je reisverzekering is je bagage verzekerd tegen diefstal, verlies en beschadiging tijdens de reis. De bagagedekking kan standaard tot de basisdekking van de reisverzekering behoren of is als aanvullende module te kiezen. Dit verschilt per verzekering.

Een goed alternatief om kostbaarheden te verzekeren is de buitenshuisdekking op de inboedelverzekering. De spullen zijn dan niet alleen tijdens de vakantie verzekerd. Ook is deze dekking meestal beter dan die van de reisverzekering. De verzekeraar keert uit op basis van nieuwwaarde. Bij de reisverzekering is dit dagwaarde. Alleen als het goed niet ouder is dan één jaar krijg je doorgaans de nieuwwaarde uitgekeerd. Let wel op of de dekking niet beperkt is tot Nederland.

Wil je weten welke verzekeringsmogelijkheden er zijn?

Bron: De Europeesche en MoneyView