Aegon past dekking reisverzekering aan

Bij vrijwel alle verzekeraars zijn de kosten voor hulpverlening volledig gedekt, zoals voor opsporings-, reddings- en bergingsacties. Aegon vergoedde tot voor kort slechts €7500 bij de basisdekking en €10.000 bij de allriskdekking, maar vergoedt de kosten nu volledig. De Friesland en London Verzekeringen dekken maximaal €12.500 en hebben daarom niet onze voorkeur.

Beste reisverzekeringen

Voor de Reisgids van oktober/november testten we 50 doorlopende reisverzekeringen. De reisverzekering van ABN Amro is met een 7,4 als beste getest. London Verzekeringen scoort het laagst (6,4).



In onze test gaan we uit van een echtpaar dat in Europa op zomervakantie gaat. In deze situatie zijn:

Route Mobiel, Zelf en SNS gemiddeld het voordeligst voor een pakket waarin alleen hulpverlening en €1000 bagage gedekt is.

Zelf en SNS het voordeligst voor een pakket met de aanvullende modules: medische kosten, automobilistenhulp en vervangend vervoer.

Reaal en de budgetvariant van Allianz Global Assistance de voordeligste keuze voor een eenvoudige reisverzekering inclusief reisrechtsbijstand.

Onderzoek