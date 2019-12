Hou website SGR in de gaten bij vragen over Oad

Nieuws|De Consumentenbond raadt consumenten met vragen over het faillissement van Oad aan, om de website van de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) goed in te gaten te houden. De SGR plaatst regelmatig actuele informatie over het faillissement van Oad op www.sgr.nl. De SGR staat garant voor gedupeerden die bij Oad een pakketreis hadden geboekt die door het faillissement (deels) niet door kan gaan.

Een pakketreis bestaat in ieder geval uit een overnachting en daarnaast vervoer of een andere toeristische dienst. De wet verplicht een reisorganisatie voor pakketreizen maatregelen te nemen in geval van een faillissement. Voor losse tickets of accommodaties geldt deze wettelijke verplichting niet. Oad was aangesloten bij de SGR , waar de meeste reizigers de vooruitbetaalde reissommen terug kunnen vragen.