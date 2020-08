Geen of beperkte dekking reisverzekering in oranje gebieden

Dekking in oranje gebieden

Moneyview hield 29 reisverzekeringen tegen het licht. 11 van de 29 reisverzekeraars bieden géén dekking in gebieden waar kleurcode oranje geldt:

ABN Amro

Aon

Avéro Achmea

Centraal Beheer

De Goudse

De Internationale

FBTO

Hema

InShared

Interpolis

Klaverblad

Deze aanbieders keren ook niet uit bij schades die niets te maken hebben met het coronavirus.

Bij de overige reisverzekeringen geldt een beperkte dekking. Coronagerelateerde schades worden vaak niet vergoed. Sommige verzekeraars dekken ook geen medische kosten en extra reis- en verblijfkosten door corona.

Bekijk hieronder de dekking voor reizen naar een bestemming met oranje coronareisadvies per reisverzekeraar:

Van geel naar oranje tijdens reis

Reis je naar een land waarvoor een geel reisadvies geldt, dan biedt de reisverzekering wel dekking. Wijzigt het reisadvies van geel naar oranje tijdens je reis? Dan blijft de dekking op je reisverzekering bestaan (volgens de polisvoorwaarden) tót het eerstvolgende moment dat je naar huis kunt. Maar blijf je langer dan nodig, dan vervalt de dekking of wordt hij beperkt.

Kleurcodes

Het ministerie van Buitenlandse Zaken werkt binnen haar reisadviezen met 4 kleurcodes: groen, geel, oranje en rood. De kleuren geven de veiligheidssituatie binnen een land, regio of stad aan. Voor plekken waar het coronavirus is gevonden, krijgen de kleurcodes een extra betekenis.

Een oranje kleurcode betekent dat er ernstige veiligheidsrisico’s zijn. Het ministerie adviseert om oranje gebieden alleen te bezoeken voor noodzakelijke reizen. Tijdens de huidige coronacrisis komt daar nog een extra betekenis bij. De oranje kleurcode geeft aan dat het dagelijks leven op de bestemming ontwricht is. Daarnaast geldt er mogelijk een inreisverbod. Bij rood is het advies om niet naar die bestemming te reizen en is dat vaak ook niet mogelijk.

