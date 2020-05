Houding kabinet kortzichtig en riskant voor herstel luchtvaartsector

Nieuws|De houding van de Nederlandse overheid ten opzichte van luchtvaartvouchers is kortzichtig en riskant. Dat stelt de Consumentenbond in een reactie op de antwoorden die minister Van Nieuwenhuizen gaf op Kamervragen hierover.

Op 27 april liet de minister de Tweede Kamer weten dat ze niet garant wil staan voor de vouchers. Wel wil ze zich inspannen voor een Europese garantieregeling, maar de Consumentenbond vindt dat een ‘te lange weg’. Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Europese onderhandelingen gaan moeizaam en langzaam. Laat de minister het goede voorbeeld geven in eigen land.’

Geen garanties voor consument, wel voor KLM

De Consumentenbond heeft begrip voor de financiële situatie van vliegmaatschappijen, maar vindt dat de balans te ver doorslaat in het nadeel van consumenten. Die krijgen, als ze geen gebruik maken van de voucher pas na 12 maanden hun geld terug. In de tussentijd zijn de vouchers niet gedekt tegen faillissement. Molenaar: ‘Hiermee leg je alle last en risico’s bij de consument.’

De Consumentenbond vindt dat de overheid met twee maten meet. Molenaar. ‘Ze staat wél garant voor de miljarden die de banken aan KLM lenen, maar geeft geen enkele garantie aan consumenten, die eigenlijk óók een lening verstrekten. Want dat is in feite wat al die vooruit betaalde vliegtickets zijn. Het kabinet lijkt te vergeten dat het consumentenvertrouwen cruciaal is voor het herstel de sector. De huidige opstelling is dan ook kortzichtig en riskant. Met slechte regelingen denken consumenten wel twee keer na voordat ze in de toekomst weer een nieuwe reis boeken. Als consumenten de hand op de knip blijven houden vallen maatschappijen vroeg of laat alsnog om.’

Dan maar naar de rechter

Consumenten met een los vliegticket hebben bij een vluchtannulering recht op een alternatieve vlucht of terugbetaling van hun ticket binnen 7 dagen. Maar door de coronacrisis is dat volgens veel vliegmaatschappijen financieel nu niet haalbaar. Zij bieden daarom hun klanten een tegoedbon aan waarmee ze op een later moment kunnen vliegen. De minister gaf de Inspectie Luchtvaart en Transport de opdracht deze handelswijze te gedogen. In de beantwoording van Kamervragen over dit onderwerp voegde ze daar aan toe dat consumenten die tóch hun geld terug willen hebben, dan maar naar de rechter moeten.

Molenaar: ‘Dat is de wereld op zijn kop. De minister verzwakt de juridische positie van consumenten door de Inspectie opdracht te geven de wet niet te handhaven. Dat maakt een rechtszaak op zich al lastig. Daarbij is een rechtszaak aanspannen kostbaar en tijdrovend en voor veel mensen een veel te hoge drempel. Bovendien belast de minister hiermee nodeloos de rechtspraak.’

Brief

Op 15 april stuurden de Consumentenbond en de ANWB een brief aan de minister waarin ze aandrongen op betere voorwaarden van de vouchers. De minister riep daarop de luchtvaartbranche op om de vouchers aantrekkelijker te maken door ze bijvoorbeeld overdraagbaar te laten zijn. Maar het meest heikele punt gaat de minister uit de weg: garantie tegen faillissement.

Lees ook: