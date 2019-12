Kifid: voorwaarden annuleringsverzekering onredelijk

Nieuws|Een echtpaar boekt een reis en verblijf om hun huwelijksjubileum te vieren met de (schoon)kinderen. Wegens ziekte van de echtgenote annuleert het echtpaar de reis. De verzekeraar wil slechts een deel van de reissom vergoeden, omdat de kinderen niet op de polis zijn meeverzekerd. Het echtpaar dient hierop een klacht in tegen de verzekeraar. Het Kifid besluit in het voordeel van het echtpaar.

Conclusie

De verzekeraar moet in redelijkheid en billijkheid de hele reissom vergoeden.

Casus

Een echtpaar heeft een vakantiewoning in Schotland geboekt en de boottocht voor de reis er naartoe. Om hun 35-jarig huwelijk te vieren zijn ook 3 (schoon)kinderen uitgenodigd. Het echtpaar draagt alle kosten. De reis wordt geannuleerd wegens ernstige ziekte van de echtgenote.

Polisvoorwaarden

In de polisvoorwaarden staat: “Let op! Heeft de annulering betrekking op een door u geboekte reis met meerdere personen die niet allemaal bij ons verzekerd zijn? Dan vergoeden wij bij annulering de annuleringskosten van de verzekerde(n) in verhouding tot het totaal van het aantal personen van deze reis”.

Op de polis is alleen het echtpaar als verzekerden genoemd. De verzekeraar keert globaal tweevijfde van de schade uit.

Klacht

Het echtpaar vordert volledige vergoeding. Omdat het alle kosten betaald heeft, is het redelijk dat de verzekeraar deze volledig vergoedt. Het argument daarvoor is, dat als zij het huis hadden gehuurd en ter plaatse enkele gasten had ontvangen, de kosten volledig vergoed zouden zijn.

Standpunt verzekeraar

De verzekeraar verwijst naar de polisvoorwaarden. Het echtpaar had een aanvullende dekking kunnen afsluiten met een groepsclausule.

Uitspraak

Volgens het Kifid levert toepassing van de polisvoorwaarden een onredelijk resultaat op. Dat een aanvullende verzekering afgesloten kan worden, verandert daar niets aan. De ouders betalen alle kosten van de familiereis. De reis wordt door een gedekte gebeurtenis geannuleerd. Bovendien stelt het Kifid: “Uitgenodigde familieleden zijn er doorgaans niet op bedacht zelf een reis-/annuleringsverzekering af te sluiten, omdat ze de reis en het verblijf krijgen aangeboden. In de hier bedoelde gevallen gaat het doorgaans om kosten waarvan de hoogte niet zonder meer wordt bepaald door het aantal personen.” Daarbij wordt gedoeld op het huren van een vakantiehuisje, waar 6 personen kunnen overnachten.

Bron: Uitspraak Kifid 28 oktober 2016 (pdf)

