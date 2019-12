Kruidvat gestopt met verzekeringen

Nieuws|Kruidvat is per 23 november 2015 opgehouden met de verkoop van verzekeringen. Kruidvat vindt dat het niet meer past bij haar positionering als marktleider in de zogenoemde 'health & beauty markt'. De verzekeringen van bestaande verzekeringsklanten lopen vanaf 1 januari 2016 door bij verzekeraar Aegon.