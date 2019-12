Off-piste verzekerd?

De Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging (NKBV) ziet al jaren een groei in het aantal Nederlanders dat off-piste gaat. Een deel van deze skiërs is niet getraind om off-piste te gaan. Ook gaan zij niet altijd onder begeleiding van een ervaren gids of instructeur.

Lawinegevaar

Door de weersomstandigheden is er een verhoogd risico op lawines in grote delen van de Alpen. Ongetrainde off-piste skiërs kunnen het risico op lawines niet goed inschatten. Ook nét naast de piste is het risico op een lawine veel groter dan op de piste.

Het aantal lawineslachtoffers in 2017 was laag. In de Zwitserse alpen bijvoorbeeld, stierven 7 personen door een lawine, terwijl dat er normaal gemiddeld 20 zijn. De reden was de uitzonderlijk warme en sneeuwarme winter. Op dit moment valt er in de meeste wintersportlanden volop sneeuw en wordt er opnieuw gewaarschuwd voor lawinegevaar.

Verzekerd

Bij de meeste reisverzekeringen moet voor wintersport een aparte dekking afgesloten worden. Alleen dan ben je verzekerd als je op de piste een ongeval krijgt. Bij een ongeval tijdens off-piste skiën vergoeden de meeste reisverzekeraars de kosten niet of alleen als je onder begeleiding van een gids was. Ook schade ontstaan tijdens skispringen, ijsklimmen, ijshockey, bobsleeën en speedskiën zijn vaak uitgesloten. Waaghalzen doen er dus goed aan om van tevoren nauwkeurig de polisvoorwaarden te checken. Wie tijdens de wintersportvakantie alleen gaat wandelen, heeft geen wintersportdekking

nodig. Ook langlaufen valt meestal onder de standaarddekking van de reisverzekering, maar het is wel verstandig om dat vooraf te checken, want het kan per reisverzekeraar verschillen. Sluit ook altijd een aansprakelijkheidsverzekering af. Als je zelf een ongeluk veroorzaakt, al dan niet op de piste, ben je namelijk aansprakelijk voor de schade van de ander.

Vergelijken

In onze vergelijker vind je de best passende doorlopende reisverzekering, met of zonder wintersportdekking.

Bron: NKBV