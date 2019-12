Onbezorgd naar Egypte?

Reizen naar de vakantiebestemmingen aan de Rode Zee en de Golf van Akaba (zoals Hurghada, Sharm-el-Sheikh en Dahab) gaan nog gewoon door. Het Ministerie heeft het reisadvies wel aangescherpt. Alle reizigers wordt geadviseerd extra waakzaamheid te betrachten. Als de veiligheidsrisico’s voor reizigers te groot worden, zal ook voor die gebieden een negatief advies afgegeven worden door het Ministerie.

Calamiteitencommissie

Het Calamiteitenfonds geeft aan de situatie in Egypte constant te volgen. Het fonds heeft nauw contact met het Ministerie, de ANVR en de reisorganisaties. Reisorganisaties zelf volgen de ontwikkelingen nauwlettend via de reisleiding ter plaatse. De Calamiteitencommissie van het Calamiteitenfonds besluit of er sprake is van een zogenoemde uitkeringsvatbare situatie. Die ontstaat als reisorganisaties hun verplichtingen niet meer kunnen nakomen door een calamiteit, in dit geval de onrusten ter plaatse. Reisorganisaties moeten dan de reizigers ter plaatse terughalen, geboekte vakanties omboeken of geld teruggeven.

Coulance

Reisgigant TUI geeft aan dat er nog weinig van onrust te merken is bij de vakantiegangers. De meeste mensen die bellen met TUI, nemen contact op om de situatie te peilen. Excursies in de omgeving van de resorts gaan ook gewoon weer door, na een dag stilgelegen te hebben. Voor mensen die een vakantie geboekt hebben en toch te angstig zijn om te gaan, wordt per situatie een oplossing gezocht. TUI zegt daar wel coulant mee om te gaan, al is omboeken in deze periode lastig. D-reizen merkt wel degelijk de bezorgdheid bij reizigers. Mensen die een omboekingsverzekering bij de reis hebben afgesloten worden actief benaderd door D-reizen. Andere reizigers moeten het besluit van de Calamiteitencommissie afwachten.

Annuleren

Verzekeraars krijgen aanzienlijk meer telefoontjes binnen van mensen die mogelijk willen annuleren. Helaas bieden de meeste annuleringsverzekeringen geen uitkomst. Onrusten op de vakantiebestemming zijn geen geldige annuleringsreden. Je reis annuleren kan natuurlijk altijd, maar dan ben je wel (een deel van) je reissom kwijt. Alleen de allrisk annuleringsverzekering van de Europeesche en de annuleringsverzekering van Aegon (inclusief Kruidvat en Trekpleister) en Ditzo vergoeden het deel van de reissom dat je niet teruggkrijgt van de reisorganisatie. Dit geldt uiteraard alleen voor geboekte reizen en afgesloten verzekeringen. Unigarant en ANWB hebben inmiddels laten weten ook de kosten te vergoeden.

Advies

Mensen die de komende tijd naar de resorts in Egypte vertrekken, wordt geadviseerd de media goed te volgen. Informeer eventueel voor je vertrek bij je reisorganisatie wat de status is. Zij behoren goed op de hoogte te zijn. Houdt er rekening mee dat je mogelijk tijdens je vakantie naar huis moet als de situatie verandert. Mocht de situatie voor aanvang van je reis veranderen, dan neemt de reisorganisatie contact met je op om de reis om te boeken of te annuleren. Met een omboeking hoef je niet akkoord te gaan, als het alternatief wezenlijk anders is dan de oorspronkelijke vakantie.



Lees het reisadvies op de site van de Rijksoverheid.

Op de site van het Calamiteitenfonds vind je de beslissing van de Calamiteitencommissie.

Update 19 augustus

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies aangepast. Lees meer over de gewijzigde situatie.