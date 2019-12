Niet-essentiële reizen naar Egypte ontraden

Het advies van het Ministerie is namelijk niet bindend. Of een reis wel of niet kostenloos geannuleerd kan worden hangt af van het besluit van de Calamiteitencommissie. Deze heeft zaterdag geoordeeld dat er nog geen dekkingsbeperking geldt voor de genoemde gebieden. Reisorganisaties worden niet verplicht om reizigers terug te halen of om geboekte reizen te annuleren of om te boeken.

Verwarrend

Voor de vakantieganger die nog naar Egypte vertrekt is dit heel verwarrend. Een vakantie kan toch nooit een essentiële reis zijn? En dus wordt de reis afgeraden door het Ministerie, maar niet door het Calamiteitenfonds. Het Calamiteitenfonds gaat ervan uit dat reisorganisaties reizigers die niet meer naar Egypte willen welwillend tegemoet treden.

Beroepen op de wet

De reiziger kan een beroep doen op artikel 503 lid 3 van de Wet op de reisovereenkomst. Die wet zegt dat als een reiziger opzegt wegens een niet aan hem toe te rekenen omstandigheid, hij recht heeft op teruggave of kwijtschelding van de reissom. Maar een reisorganisator hoeft hierin niet mee te gaan. De weg die de reiziger dan kan bewandelen is die naar de Geschillencommissie Reizen.

Eigen verantwoordelijkheid

Veel grote reisorganisatoren nemen zelf de verantwoordelijkheid op zich en hebben voor de komende tijd vluchten naar Egypte geannuleerd. Reizigers krijgen hun geld terug of kunnen hun vakantie omboeken. Bij de Consumentenbond zijn nog geen meldingen binnen van reizigers die geen medewerking krijgen van hun reisorganisator. Reizigers die op korte termijn naar Egypte vertrekken wordt geadviseerd contact op te nemen met hun reisorganisatie.



Lees meer:

