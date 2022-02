Vaker dekking bij negatief reisadvies

Reizen code oranje of rood

Reizen naar gebieden met code oranje (alleen noodzakelijke reizen) en code rood (niet reizen) wordt afgeraden. Veel verzekeraars bieden inmiddels wel een beperkte dekking naar gebieden met code oranje of rood. Schades door corona zijn dan vaak niet gedekt. Eerder dekte bijna een derde van de reisverzekeraars deze reizen helemaal niet.

Sommige reisverzekeraars dekken bij code oranje wel kosten door corona, en soms ook extra reis- en verblijfskosten. Dit zijn ASR, Aegon Allrisk, Allianz, Allianz Global Assistance, ANWB, AON Direct, Ditzo, De Europeesche, Unigarant en ZLM.

Bij reizen naar een bestemming met code rood is de dekking bij de meeste reisverzekeraars beperkt. Centraal Beheer, FBTO, Interpolis en De Goudse dekken deze reizen helemaal niet.

Dekking gewijzigd reisadvies

Wijzigt het reisadvies als je al op je reisbestemming bent, bijvoorbeeld van code geel naar oranje? Dan biedt de reisverzekering meestal volledig dekking, ook voor schades door corona. Wanneer het reisadvies wijzigt naar code rood, dan is die dekking vaak tijdelijk. Je moet de bestemming dan zo snel mogelijk verlaten.

Bij een gewijzigd reisadvies worden de extra reis- en verblijfkosten vergoed door: ANWB, Ohra, Unigarant, Univé en ZLM. Extra kosten voor repatriëring (terugkeer) vanwege een gewijzigd reisadvies zijn gedekt door: Aegon (reiskosten), ANWB, Unigarant en ZLM. Heb je een pakketreis geboekt? Dan is de reisorganisatie verantwoordelijk voor de terugreis. Bij ziekte (zoals door corona) of een ongeval krijg je de extra reis- en verblijfkosten wel vergoed via reisverzekeraars.

Bekijk de dekking per reisverzekeraar bij (gewijzigde) reisadviezen, verplichte quarantaine en coronamaatregelen op de bestemming.

Kleurcodes

Een reisadvies heeft een landkaart met een kleurcode: groen, geel, oranje of rood. De kleurcode zegt iets over de veiligheidsrisico’s, gezondheidsrisico’s en de coronamaatregelen in een land of gebied. Reisverzekeraars gaan voor het verlenen van dekking af op de officiële reisadviezen van de overheid.

Samengevat zijn er de volgende reisadviezen: