Tarieven lidmaatschappen en abonnementen
Gepubliceerd op:10 november 2025
Prijzen 2025
Dit zijn de prijzen van onze lidmaatschappen en abonnementen per 1 januari 2025.
Lidmaatschappen
|Prijs per maand
|Basislidmaatschap
|€3,25
|Kies & Koop
|€5,50
|Geld & Recht
|€7,75
|Volledig & Vertrouwd
|€9,25
- Voor €3 extra per maand ontvang je elke maand de Consumentengids in je brievenbus.
- Als je per jaar betaalt, krijg je 10% korting.
- Weet je niet zeker welk lidmaatschap je hebt? Kijk dan in Mijn Consumentenbond.
Was je al lid vóór augustus 2020? Dan geldt voor jou mogelijk een ander tarief. Kijk in Mijn Consumentenbond wat je betaalt of neem contact op met de Klantenservice.
Abonnementen
|Ledenprijs per jaar
|Niet-ledenprijs per jaar
|Digitaalgids, 6 edities
|€40,50
|€44,50
|Gezondgids, 6 edities
|€40,50
|€44,50
|Geldgids, 7 edities
|€51
|€56
- Kies je voor een digitaal abonnement? Dan krijg je 20% korting.
Verzendkosten buitenland
Woon je in het buitenland? Dan gelden onderstaande verzendkosten.
|Magazine
|Prijs per maand
|Prijs per jaar
|Consumentengids
|€2,50
|€30
|Digitaalgids
|€1,50
|€18
|Gezondgids
|€1,50
|€18
|Geldgids
|€1,75
|€21
- Als je een losse Consumentengids bestelt, betaal je €7 verzendkosten.
Prijzen 2026
Prijswijzigingen laten we zoveel mogelijk per 1 januari ingaan. We maken prijswijzigingen uiterlijk 4 weken van te voren bekend op onze website.
Dit zijn de prijzen van onze lidmaatschappen en abonnementen per 1 januari 2026.
Lidmaatschappen
|Prijs per maand
|Basislidmaatschap
|€3,50
|Kies & Koop
|€5,50
|Geld & Recht
|€8
|Volledig & Vertrouwd
|€9,50
- Voor €3 extra per maand ontvang je elke maand de Consumentengids in je brievenbus.
- Als je per jaar betaalt, krijg je 10% korting.
- Weet je niet zeker welk lidmaatschap je hebt? Kijk dan in Mijn Consumentenbond.
Was je al lid vóór augustus 2020? Dan geldt voor jou mogelijk een ander tarief. Kijk in Mijn Consumentenbond wat je betaalt of neem contact op met de Klantenservice.
Abonnementen
|Ledenprijs per jaar
|Niet-leden prijs per jaar
|Digitaalgids, 6 edities
|€41,50
|€45,50
|Gezondgids, 6 edities
|€41,50
|€45,50
|Geldgids, 7 edities
|€52,50
|€57,50
- Kies je voor een digitaal abonnement? Dan krijg je 20% korting.
Verzendkosten buitenland
Woon je in het buitenland? Dan gelden onderstaande verzendkosten.
|Magazine
|Prijs per maand
|Prijs per jaar
|Consumentengids
|€2,60
|€31,20
|Digitaalgids
|€1,55
|€18,60
|Gezondgids
|€1,55
|€18,60
|Geldgids
|€1,80
|€21,60
- Als je een losse Consumentengids bestelt, betaal je €7,25 verzendkosten.