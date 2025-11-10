Tarieven lidmaatschappen en abonnementen

Prijzen 2025

Dit zijn de prijzen van onze lidmaatschappen en abonnementen per 1 januari 2025.

Lidmaatschappen

Prijs per maand Basislidmaatschap €3,25 Kies & Koop €5,50 Geld & Recht €7,75 Volledig & Vertrouwd €9,25

Voor €3 extra per maand ontvang je elke maand de Consumentengids in je brievenbus.

Als je per jaar betaalt, krijg je 10% korting.

Weet je niet zeker welk lidmaatschap je hebt? Kijk dan in Mijn Consumentenbond.

Was je al lid vóór augustus 2020? Dan geldt voor jou mogelijk een ander tarief. Kijk in Mijn Consumentenbond wat je betaalt of neem contact op met de Klantenservice.

Bekijk alle lidmaatschappen

Abonnementen

Ledenprijs per jaar Niet-ledenprijs per jaar Digitaalgids, 6 edities €40,50 €44,50 Gezondgids, 6 edities €40,50 €44,50 Geldgids, 7 edities €51 €56

Kies je voor een digitaal abonnement? Dan krijg je 20% korting.

Bekijk alle abonnementen

Verzendkosten buitenland

Woon je in het buitenland? Dan gelden onderstaande verzendkosten.

Magazine Prijs per maand Prijs per jaar Consumentengids €2,50 €30 Digitaalgids €1,50 €18 Gezondgids €1,50 €18 Geldgids €1,75 €21

Als je een losse Consumentengids bestelt, betaal je €7 verzendkosten.

Prijzen 2026

Prijswijzigingen laten we zoveel mogelijk per 1 januari ingaan. We maken prijswijzigingen uiterlijk 4 weken van te voren bekend op onze website.

Dit zijn de prijzen van onze lidmaatschappen en abonnementen per 1 januari 2026.

Lidmaatschappen

Prijs per maand Basislidmaatschap €3,50 Kies & Koop €5,50 Geld & Recht €8 Volledig & Vertrouwd €9,50

Voor €3 extra per maand ontvang je elke maand de Consumentengids in je brievenbus.

Als je per jaar betaalt, krijg je 10% korting.

Weet je niet zeker welk lidmaatschap je hebt? Kijk dan in Mijn Consumentenbond.

Was je al lid vóór augustus 2020? Dan geldt voor jou mogelijk een ander tarief. Kijk in Mijn Consumentenbond wat je betaalt of neem contact op met de Klantenservice.

Bekijk alle lidmaatschappen

Abonnementen

Ledenprijs per jaar Niet-leden prijs per jaar Digitaalgids, 6 edities €41,50 €45,50 Gezondgids, 6 edities €41,50 €45,50 Geldgids, 7 edities €52,50 €57,50

Kies je voor een digitaal abonnement? Dan krijg je 20% korting.

Bekijk alle abonnementen

Verzendkosten buitenland

Woon je in het buitenland? Dan gelden onderstaande verzendkosten.

Magazine Prijs per maand Prijs per jaar Consumentengids €2,60 €31,20 Digitaalgids €1,55 €18,60 Gezondgids €1,55 €18,60 Geldgids €1,80 €21,60