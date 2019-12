Foutmeldingen op de website

Het kan voorkomen dat een pagina op onze website niet goed kan worden weergegeven in de browser. Bekijk per foutmelding wat dit betekent en wat je er eventueel aan kunt doen.

Kan de pagina niet weergeven (error 500)

Betekenis: De webpagina kan niet worden weergegeven vanwege een technisch probleem met de website.

De webpagina kan niet worden weergegeven vanwege een technisch probleem met de website. Wat kun je doen: Helaas kun je hier weinig aan doen. Het is een probleem dat de beheerder van de website moet oplossen. Probeer het later nog eens of meld het probleem bij de Klantenservice van de Consumentenbond.

Kan de webpagina niet vinden (error 404)

Betekenis: De website wordt wel gevonden, maar de ingetypte pagina wordt niet gevonden. Deze pagina bestaat waarschijnlijk niet meer.

De website wordt wel gevonden, maar de ingetypte pagina wordt niet gevonden. Deze pagina bestaat waarschijnlijk niet meer. Wat kun je doen: Controleer het webadres en probeer het opnieuw of zoek de pagina met de zoekfunctie die je rechtsbovenin op de homepage vindt.

Kan de webpagina niet vinden (error 400)

Betekenis: De verbinding kan wel worden gemaakt met de website die je bezoekt, maar de pagina die je hebt ingetypt, bestaat niet. Waarschijnlijk heb je een tikfout gemaakt.

De verbinding kan wel worden gemaakt met de website die je bezoekt, maar de pagina die je hebt ingetypt, bestaat niet. Waarschijnlijk heb je een tikfout gemaakt. Wat kun je doen: Kijk het webadres goed na en probeer het opnieuw. Je kunt de pagina ook zoeken via het zoekveld rechtsbovenaan de homepage.

Kan de webpagina niet weergeven (error 401)

Betekenis: Je hebt geen toegang tot deze pagina omdat je bepaalde rechten niet hebt.

Je hebt geen toegang tot deze pagina omdat je bepaalde rechten niet hebt. Wat kun je doen: Inloggen op de website kan dit probleem oplossen.

Kom je een foutmelding tegen of heb je vragen over de bovenstaande foutmeldingen? Laat het ons weten. Met behulp van jouw feedback kunnen we de website verbeteren.