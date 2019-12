Cookies op de website van de Consumentenbond

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat een website op de harde schijf van je computer plaatst op het moment dat je de website bezoekt. De belangrijkste functie van cookies is om de ene websitegebruiker van de andere te onderscheiden. Je komt cookies vaak tegen op websites waar je kunt of moet inloggen. Een cookie zorgt er dan bijvoorbeeld voor dat je ingelogd blijft, terwijl je de site gebruikt.

Cookiewetgeving

Sinds 5 juni 2012 is er een nieuwe cookiewetgeving. In deze wet staat dat elke website die cookies gebruikt (en dat zijn vrijwel alle websites) zich moet houden aan de nieuwe cookiewetgeving. Deze wet is bedoeld voor alle websites in Nederland en websites die zich richten op de Nederlandse markt. Websites moeten hun gebruikers altijd vragen om goedkeuring voor het gebruik van cookies.

Cookies wel of niet gebruiken?

Bij websites die cookies gebruiken, kun je zelf bepalen of je dit goedkeurt of niet. Ook de Consumentenbond vraagt jouw toestemming om cookies te gebruiken.

Sommige cookies worden gebruikt om de website beter te laten werken. Dit zijn functionele cookies. Dankzij deze cookies kunnen bijvoorbeeld video's goed worden getoond en blijf je ingelogd. Op de website van de Consumentenbond betekent dit laatste bijvoorbeeld dat je altijd meteen toegang hebt tot actuele testinformatie.

Niet-functionele cookies slaan de voorkeuren van websitegebruikers op. Zo kunnen bedrijven bijvoorbeeld advertenties op websites laten zien waarin gebruikers waarschijnlijk zijn geïnteresseerd.

Om onze website goed te laten werken, is het aan te raden om cookies wel toe te staan. Het is mogelijk om je browser zo in te stellen dat alleen functionele cookies worden gebruikt. In het stappenplan cookies verwijderen lees je hoe dit werkt.

Cookiebeleid Consumentenbond

Wil je een uitgebreid overzicht van de functionele en niet-functionele cookies die wij gebruiken en welke functie deze hebben, lees dan het cookiebeleid.