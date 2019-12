Waar zijn tests uit het verleden te vinden?

Tests

Producten die in het verleden zijn getest, maar nog wel verkrijgbaar zijn, staan nog in de vergelijkers van de verschillende online dossiers.

Bijvoorbeeld: wasmachines die een paar jaar geleden zijn getest, maar nog wel goed verkrijgbaar zijn in diverse winkels, zijn te vinden in de vergelijker wasmachines.

Ben je op zoek naar een specifiek product? Kijk dan onder tests voor het product van je keuze. Je moet wel eerst inloggen om de testresultaten te kunnen bekijken. De tests en prijzen op de website van de Consumentenbond zijn altijd actueel.

Zoekfunctie

Via de zoekfunctie kun je zoeken in het gidsarchief. Je vindt hier artikelen uit gidsen tot ongeveer 2011. De zoekfunctie vind je rechts bovenin achter het zoekicoon. Vul vervolgens een zoekterm in.

Tip: typ naast je zoekterm ook het woord 'gids' of 'consumentengids'. Zo vind je artikelen uit de gidsen sneller.

Oude editie tijdschrift kopen

Weet je nog in welke editie van welk tijdschrift het artikel stond wat je zoekt? In de webwinkel kun je van alle tijdschriften die de Consumentenbond uitgeeft nog edities bestellen tot 2-3 jaar terug. Ook is het mogelijk om het tijdschrift op te zoeken in de Consumentenbond Online Reader.