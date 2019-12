Gps-tracker Invoxia

Eerste indruk|Je sleutels zijn kwijt, je kunt je geparkeerde auto niet meer vinden of je wil weten waar je kind uithangt. In deze gevallen biedt een gps-tracker uitkomst. Zo ook die van Invoxia, die je voor €99 in huis haalt. Maar werkt het apparaatje ook goed?

Conclusie: Werkt goed voor een aantrekkelijke prijs

De Invoxia is goede een gps-tracker met een aantrekkelijke prijs. Vergeleken met veel andere trackers werkt hij beter, langer en is hij een stuk goedkoper. De bijbehorende app werkt handig en is niet te uitgebreid: de app bevat alleen benodigde functies en daardoor blijft de app overzichtelijk.

Hoe werkt de Invoxia tracker?

De Invoxia gps-tracker is een klein apparaatje dat je in een tas kunt stoppen of aan je sleutelbos kunt hangen. Je installeert een bijbehorende app op een smartphone waarmee je het apparaatje kunt volgen.

In deze app kun je het apparaat verder instellen naar je eigen behoeften. Zo is het mogelijk een 'zone' in te stellen waarbinnen je kind moet blijven of je kunt een waarschuwing krijgen als de tracker zich verplaatst.

De Invoxia tracker kost €99 wordt geleverd inclusief abonnement op het netwerk en is te koop via Amazon.

Groot bereik

In tegenstelling tot veel andere gps-trackers, werkt de Invoxia tracker met het 'LoRa netwerk'. LoRa staat voor 'long range'. Het is bedoeld voor apparaten die niet constant een snelle internetverbinding nodig hebben, maar alleen af en toe wat data moeten doorgeven. Dat maakt het gebruik van dit netwerk goedkoop.

Zo is de €99 die je voor de Invoxia tracker betaalt is inclusief 3-jarig abonnement. Ook na afloop van het abonnement blijft het gebruik goedkoop met €10 per jaar. Voor andere gps-trackers heb je vaak een simkaart voor een mobiel netwerk nodig en daarmee ben je veel duurder uit dan met de Invoxia.

Nauwkeurig

De tracker combineert gps-gegevens met de locatie van wifinetwerken in de buurt. Dat maakt de locatiebepaling heel nauwkeurig. Bovendien is deze fuctionaliteit heel stabiel: in de 2 weken dat wij het apparaatje gebruikten is het niet voorgekomen dat we de verbinding verloren.

Hoe werkt het tracken?

Je kunt op elk moment in de app kijken waar de tracker zich bevindt. Na verloop van tijd zie je een kaartje met de weg die het apparaatje heeft afgelegd. Je kunt de geschiedenis op verschillende periodes instellen, variërend van een dag tot een jaar.

Andere functies

Beperkte zone: je kunt een specifiek geografisch gebied aanwijzen, zodat je een melding krijgt als het apparaatje over de grens gaat. Zo kun je bijvoorbeeld in de gaten houden of je kind niet te ver van huis gaat. Nadeel is wel dat de kleinste waarde 100 meter is, wat voor de allerkleinste kinderen misschien al te ver is.

Beweging: je krijgt een melding op het moment dat de tracker in beweging komt.

Locatiemelding: je krijgt per tijdseenheid de locatie van de tracker doorgestuurd. Standaard staat dit op 10 minuten, maar dit kun je ook aanpassen naar 5 minuten.

'Find me': ben je het apparaatje kwijt (of de sleutelbos waar het aan vast zit), dan kun je het via de app laten piepen.

Batterijduur

Omdat de Invoxia gps-tracker werkt met het LoRa netwerk, gaat het apparaatje heel zuinig met zijn accu om. Afhankelijk van de instellingen die je gebruikt, hoef je de tracker maar eens in de 6 tot 8 maanden op te laden.

Privacy

Invoxia geeft aan dat de data die worden verzameld met het gebruik van de tracker, alleen voor eigen gebruik van het bedrijf is. Er worden geen gegevens gedeeld met of verkocht aan derden. Ook de app vraagt niet om onnodige machtigingen. Alleen om het gebruik van de locatie en dat is logisch voor de fuctionaliteit van de tracker.

