IFA 2015 trend: nieuwe smartwatches

Nieuws|De Consumentenbond was op de IFA in Berlijn en zag nieuwe smartwatches van Samsung, Motorola en Huawei.

Op de IFA in Berlijn was er veel aandacht voor smartwatches. Smartwatches zien er steeds meer uit als echte horloges, maar dan natuurlijk wel met 'smart' mogelijkheden. Je kunt er je sportieve prestaties mee bijhouden, je hartslag meten en ze stimuleren je om te bewegen. Daarnaast kun je notificaties van onder meer Whatsapp en Facebook bekijken op je horloge. Welke nieuwe smartwatches zagen we?

Samsung Gear S2

De Samsung Gear S2 valt op door zijn slanke, ronde behuizing en de handige draairing om het menu te bedienen. Het horloge werkt op Samsung's eigen besturingssysteem Tizen en werkt samen met Android-smartwatches (ook van andere merken dan Samsung). Met de Gear S2 kan veel, maar Samsung geeft aan dat de accu 2 tot 3 dagen meegaat. Bij intensief gebruik is dat waarschijnlijk eerder 1 dag.

Motorola Moto 360

De nieuwe Motorola Moto 360 heeft 2 kastformaten en er zijn verschillende breedtes van het horlogebandje, die je nu makkelijker kunt vervangen. Sommige uitvoeringen zijn specifiek bedoeld voor dames. Daarnaast komt er nog een sportversie. Hij heeft 4 GB geheugen, onder meer voor het opslaan van mediabestanden. Zo kun je zonder smartphone met een Bluetooth-hoofdtelefoon naar muziek luisteren. Het scherm van het kleine model is een stuk scherper dan dat van zijn voorganger, maar van de grotere uitvoering vinden we dat het beter kan.

Huawei Watch

Echt nieuw is de Huawei Watch: een ronde smartwatch die in het zwart, zilver en goud is uitgevoerd. Hij heeft als besturingssysteem Android Wear. Net als de Moto 360 is deze Huawei een van de eerste Android horloges is die je ook kunt verbinden met een iPhone. Je mist dan wel belangrijke functies, want je kunt bijvoorbeeld geen apps installeren op het horloge.

Lees ook: