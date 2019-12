Nieuwe testresultaten soundbars

Geluid van je tv verbeteren?

Met alle soundbars en soundplates uit de test krijg je beter geluid bij je tv. Zelfs de slechtst scorende modellen klinken beter dan de meeste tv’s. Toch valt het geluid over het algemeen tegen. Ons expertpanel beoordeelde verschillende film- en muziekfragmenten in stereo en 5.1 Dolby Digital-geluidskwaliteit.

Bekijk ook hoe wij soundbars testen

Muziek streamen

Een soundbar is ook steeds vaker gemakkelijk te gebruiken als speaker voor muziek. Zo kun je met een aantal soundbars muziek afspelen via Spotify Connect, Google Cast of Apple Airplay. Je start dan gemakkelijk de muziek vanaf je smartphone. Wil je weten welke soundbar met welke muziekdienst werkt? Klik in de vergelijker voor soundbars op jouw soundbar. Bij 'specificaties' zie je met welke muziekdienst hij werkt.

Energieverbruik

Over het algemeen zijn soundbars erg zuinig met energie. Maar doordat sommige soundbars altijd in verbinding staan met je thuisnetwerk kan het verbruik flink toenemen. We geven alle soundbars een oordeel voor energiegebruik bij het afspelen van geluid en het energiegebruik in standbymodus.