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BoseSmart Soundbar 600

Prijs niet beschikbaar

  • Wifi:  Wifi
  • Bluetooth:  Bluetooth
  • Breedte soundbar:  69,6 cm

Testresultaat

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Bose Smart Soundbar 600 is een redelijk compacte soundbar. Hij is 70 cm breed. Je kunt deze soundbar bedienen met de meegeleverde afstandbediening, of met een app op je telefoon. Er zit 1 hdmi-aansluiting op en via hdmi-ARC kun je de soundbar met je tv verbinden. Je kunt hem verbinden via bluetooth en wifi. Hij werkt met Airplay, Spotify Connect en Chromecast.

Samenvatting

Wifi
Wifi
Bluetooth
Bluetooth
Breedte soundbar
69,6 cm
Kanalen
ns
Multiroom
Hdmi eARC
Afmetingen soundbar (h x b x d)
5,6 x 69,6 x 11 cm
Surround ondersteuning
Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus