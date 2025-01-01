De Bose Smart Soundbar 900 is een vrij grote soundbar. Hij is 105 cm breed. Je kunt deze soundbar bedienen met de meegeleverde afstandbediening, of met een app op je telefoon. Er zit 1 hdmi-aansluiting op en via hdmi-ARC kun je de soundbar met je tv verbinden. Je kunt hem verbinden via bluetooth en wifi. Hij werkt met Airplay, Spotify Connect en Chromecast.
Samenvatting
Wifi
Wifi
Bluetooth
Bluetooth
Breedte soundbar
104,5 cm
Kanalen
ns
Multiroom
Hdmi eARC
Afmetingen soundbar (h x b x d)
5,7 x 104,5 x 10,9 cm
Surround ondersteuning
Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus