BoseSmart Ultra

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Bose Smart Ultra is een vrij grote soundbar. Hij is 105 cm breed. Je kunt deze soundbar bedienen met de meegeleverde afstandbediening, of met een app op je telefoon. Er zit 1 hdmi-aansluiting op en via hdmi-ARC kun je de soundbar met je tv verbinden. Je kunt hem verbinden via bluetooth en wifi. Hij werkt met Airplay, Spotify Connect en Chromecast.