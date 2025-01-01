De Denon DHT-S217 is een vrij grote soundbar. Hij is 90 cm breed. Je kunt deze soundbar bedienen met de meegeleverde afstandbediening. Hij heeft 2 hdmi-aansluitingen en via hdmi-ARC kun je de soundbar met je tv verbinden. De usb-poort kan gebruikt worden om een apparaat op te laden. Je kunt hem verbinden via bluetooth, maar niet via wifi.
Samenvatting
Wifi
Geen wifi
Bluetooth
Bluetooth
Breedte soundbar
89,5 cm
Kanalen
2.1
Multiroom
Hdmi eARC
Afmetingen soundbar (h x b x d)
6,4 x 89,5 x 12,1 cm
Surround ondersteuning
Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus