De Denon DHT-S517 is een vrij grote soundbar. Hij is 105 cm breed. Hij wordt geleverd met een subwoofer. Je kunt deze soundbar bedienen met de meegeleverde afstandbediening. Hij heeft 2 hdmi-aansluitingen en via hdmi-ARC kun je de soundbar met je tv verbinden. De usb-poort kan gebruikt worden om een apparaat op te laden. Je kunt hem verbinden via bluetooth, maar niet via wifi.
Samenvatting
Wifi
Geen wifi
Bluetooth
Bluetooth
Breedte soundbar
105 cm
Kanalen
3.1.2
Multiroom
Hdmi eARC
Afmetingen soundbar (h x b x d)
6,4 x 105 x 9,6 cm
Surround ondersteuning
Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus