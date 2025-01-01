Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De LG DSN7CY is een vrij grote soundbar. Hij is 89 cm breed. Je kunt deze soundbar bedienen met de meegeleverde afstandbediening, of met een app op je telefoon. De app is alleen beschikbaar op Android telefoons Hij heeft 2 hdmi-aansluitingen en via hdmi-ARC kun je de soundbar met je tv verbinden. Via de usb-poort kun je een apparaat opladen en media afspelen. Je kunt hem verbinden via bluetooth, maar niet via wifi.