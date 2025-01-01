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LGDSN7CY

Prijs niet beschikbaar

  • Wifi:  Geen wifi
  • Bluetooth:  Bluetooth
  • Breedte soundbar:  89 cm

Testresultaat

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De LG DSN7CY is een vrij grote soundbar. Hij is 89 cm breed. Je kunt deze soundbar bedienen met de meegeleverde afstandbediening, of met een app op je telefoon. De app is alleen beschikbaar op Android telefoons Hij heeft 2 hdmi-aansluitingen en via hdmi-ARC kun je de soundbar met je tv verbinden. Via de usb-poort kun je een apparaat opladen en media afspelen. Je kunt hem verbinden via bluetooth, maar niet via wifi.

Samenvatting

Wifi
Geen wifi
Bluetooth
Bluetooth
Breedte soundbar
89 cm
Kanalen
3.0.2
Multiroom
Hdmi eARC
Afmetingen soundbar (h x b x d)
6,5 x 89 x 12,1 cm
Surround ondersteuning
Dolby Atmos, Dolby Digital, DTS, DTS:X, DTS-HD, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus