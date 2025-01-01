Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Philips TAB8505 is een vrij grote soundbar. Hij is 90 cm breed. Hij wordt geleverd met een subwoofer. Je kunt deze soundbar bedienen met de meegeleverde afstandbediening, of met een app op je telefoon. Hij heeft 3 hdmi-aansluitingen en via hdmi-ARC kun je de soundbar met je tv verbinden. Via de usb-poort kun je een apparaat opladen en media afspelen. Je kunt hem verbinden via bluetooth en wifi. Hij werkt met Airplay, Spotify Connect en Chromecast.