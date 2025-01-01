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SamsungHW-S800B

Prijs niet beschikbaar

  • Wifi:  Wifi
  • Bluetooth:  Bluetooth
  • Breedte soundbar:  116,5 cm

Testresultaat

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Samsung HW-S800B is een grote soundbar. Hij is 117 cm breed. Hij wordt geleverd met een subwoofer. Je kunt deze soundbar bedienen met de meegeleverde afstandbediening, of met een app op je telefoon. Er zit 1 hdmi-aansluiting op en via hdmi-ARC kun je de soundbar met je tv verbinden. Je kunt hem verbinden via bluetooth en wifi. Hij werkt met Airplay, Spotify Connect en Chromecast.

Samenvatting

Wifi
Wifi
Bluetooth
Bluetooth
Breedte soundbar
116,5 cm
Kanalen
3.1.2
Multiroom
Hdmi eARC
-
Afmetingen soundbar (h x b x d)
3,8 x 116,5 x 4,1 cm
Surround ondersteuning
Dolby Atmos, Dolby Digital, DTS, Dolby Digital Plus