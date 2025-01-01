SennheiserAmbeo Soundbar Mini

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Sennheiser Ambeo Soundbar Mini is een redelijk compacte soundbar. Hij is 70 cm breed. Je kunt deze soundbar bedienen met de meegeleverde afstandbediening, of met een app op je telefoon. Er zit 1 hdmi-aansluiting op en via hdmi-ARC kun je de soundbar met je tv verbinden. De usb-poort kan gebruikt worden om een apparaat op te laden. Je kunt hem verbinden via bluetooth en wifi. Hij werkt met Airplay, Spotify Connect en Chromecast.