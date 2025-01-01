De Sony HT-A5000 is een grote soundbar. Hij is 121 cm breed. Je kunt deze soundbar bedienen met de meegeleverde afstandbediening, of met een app op je telefoon. Hij heeft 2 hdmi-aansluitingen en via hdmi-ARC kun je de soundbar met je tv verbinden. Via de usb-poort kun je een apparaat opladen en media afspelen. Je kunt hem verbinden via bluetooth en wifi. Hij werkt met Airplay, Spotify Connect en Chromecast.
Samenvatting
Wifi
Wifi
Bluetooth
Bluetooth
Breedte soundbar
121 cm
Kanalen
5.1.2
Multiroom
Hdmi eARC
Afmetingen soundbar (h x b x d)
6,8 x 121 x 14,3 cm
Surround ondersteuning
Dolby Atmos, Dolby Digital, DTS, DTS:X, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Dual mono, DTS HD High Resolution Audio, DTS HD Master Audio, DTS ES, DTS 96 / 24