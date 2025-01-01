Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Sony HT-S2000 is een redelijk compacte soundbar. Hij is 80 cm breed. Je kunt deze soundbar bedienen met de meegeleverde afstandbediening, of met een app op je telefoon. Er zit 1 hdmi-aansluiting op en via hdmi-ARC kun je de soundbar met je tv verbinden. Via de usb-poort kun je een apparaat opladen en media afspelen. Je kunt hem verbinden via bluetooth, maar niet via wifi.