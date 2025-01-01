De Sony HT-S2000 is een redelijk compacte soundbar. Hij is 80 cm breed. Je kunt deze soundbar bedienen met de meegeleverde afstandbediening, of met een app op je telefoon. Er zit 1 hdmi-aansluiting op en via hdmi-ARC kun je de soundbar met je tv verbinden. Via de usb-poort kun je een apparaat opladen en media afspelen. Je kunt hem verbinden via bluetooth, maar niet via wifi.
Samenvatting
Wifi
Geen wifi
Bluetooth
Bluetooth
Breedte soundbar
80,2 cm
Kanalen
3.1
Multiroom
Hdmi eARC
Afmetingen soundbar (h x b x d)
6,6 x 80,2 x 13 cm
Surround ondersteuning
Dolby Atmos, Dolby Digital, DTS, DTS:X, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Dual mono, DTS HD HRA, DTS HD MA, DTS ES, DTS 96 / 24