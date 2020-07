Aanpassingen spaartaks op de lange baan

Nieuws|Nieuwe aanpassingen aan de vermogensrendementsheffing, die de heffing in box 3 meer in lijn moeten brengen met de werkelijk behaalde rendementen, worden overgelaten aan een volgend kabinet.

In het Belastingplan en Overige Fiscale Maatregelen, dat deze week op Prinsjesdag werd gepresenteerd, staat niets over de omstreden belasting op spaargeld. Zolang er geen nieuwe regering is, blijven de huidige plannen voor de heffing dus gewoon van kracht. Die gaan nog steeds uit van rendementen die je met geen enkele spaarrekening nog kunt halen.

Heffing gaat omlaag

Voor de meeste consumenten gaat de vermogensrendementsheffing de komende jaren wel verder omlaag.

Over vermogen tot €75.000 boven de vrijstelling van €25.000 daalt de heffing van de huidige 0,86% naar afgerond 0,8% in 2018 en 0,7% in 2019.

Voor mensen met meer dan een ton in box 3 gaat de belasting over dat meerdere (tot €1 miljoen) van 1,38% naar 1,36% (2018) en 1,32% (2019).

Voor vermogen boven de €1 miljoen daalt de heffing van 1,62% nu naar 1,61% in 2018 en 1,60% in 2019.

Tussenstap

Deze methode wordt beschouwd als een tussenstap op weg naar een systeem waarbij belasting wordt geheven over het werkelijke rendement op je vermogen. Een werkgroep van het ministerie van Financiën stelde onlangs enkele varianten voor om de heffing al met ingang van 2018 te veranderen. Maar door het uitblijven van een nieuw kabinet lijkt dat inmiddels onhaalbaar.

